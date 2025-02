Heftiges Ringen um die Ingenieure der Zukunft

Digitale Kooperation

Der viel beachtete, durch die Menge spazierende Roboter war wohl ein Vorgeschmack auf den zweiten Karrieretag am Mittwoch. Da stand nämlich das Digitale, die Informatik, im Fokus. Die Kooperation von HTL IT-Kolleg und der Imster HAK.DigBiz veranlasste weitere 35 Unternehmen, sich in Aula und Nebensälen zu präsentieren und tangierte immerhin rund 130 Schüler. Tiroler und Vorarlberger IT-Betriebe und IT-Abteilungen nahmen die Möglichkeit des Erstkontaktes wahr. Bei vielen wird es wie in der Vergangenheit nicht der letzte sein.