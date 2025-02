Neue Betrugsmasche: Polizei warnt vor „Quishing“

Doch was ist „Quishing“? Wie funktioniert es? Das LKA erklärt die Masche so: Die Betrüger bringen an öffentlichen Parkscheinautomaten Aufkleber mit einem QR-Code (mit dem Hinweis: Scannen und Bezahlen) an. Scannt man diesen QR-Code, gelangt man auf eine Fake-Webseite der Betrüger. Die Opfer erkennen diese gefälschte Webseite oft nicht und geben ihre persönlichen Daten bekannt. Es kommt schließlich zum finalen Betrug.