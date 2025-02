Teenie (15) nach Diebstahl bereits wieder in Haft

Bereits wieder in Haft

Nur wenige Stunden zuvor war er aus der Justizanstalt Innsbruck auf Bewährung entlassen worden. Die Staatsanwaltschaft wurde deshalb in Kenntnis gesetzt. Diese ordnete nach Durchsicht der bisherigen Ermittlungen aufgrund mündlicher und richterlicher Anordnung die erneute Festnahme an.