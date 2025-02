Panoramafahrt durchs Weltkulturerbe

Bahnerlebnis in Niederösterreich: Pünktlich zur Marillenblüte startet die goldene Wachaubahn in die Saison 2025. Von 15. März bis 30. November sowie von 6. bis 21. Dezember ist sie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen für ihre Gäste unterwegs, von 1. Mai bis 2. November täglich.