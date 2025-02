Wie Hausnachbarn Sonnenstrom teilen können

Hausgemeinschaften vermieten die Dachfläche

Er will nun auch für andere Hausgemeinschaften aktiv werden. „Wir wollen die schwierigen Fälle in die Hand nehmen: Die erneuerbaren Energieprojekte, die keiner macht“, sagt Kok. Wie das funktioniert? Die Eigentümergemeinschaft vermietet die Dachfläche an die Ökostrombörse und verdient damit schon für die allgemeine Rücklage. Der gemeinnützige Verein kümmert sich um Errichtung, Betrieb und Wartung der PV-Anlage. Die Hauseigentümer können um 20 Cent pro Kilowattstunde Strom von der Anlage beziehen. Wer sich an der Finanzierung beteiligt, zahlt nur 10 Cent pro Kilowattstunde. Die große Herausforderung sind rechtliche Fragen.