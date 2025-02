Seit Corona ist das Fahrrad weiter auf Überholspur

Im Land Salzburg nahm laut VCÖ der Anteil des Radverkehrs an der Mobilität von elf Prozent im Jahr 2012 auf 13 Prozent im Jahr 2022 zu. „In der Pandemiezeit haben viele das Fahrrad als Verkehrsmittel entdeckt, um gesunde Bewegung im Alltag machen zu können. Um den Trend zum Rad und um das Potenzial von Elektro-Fahrrädern im Alltag bestmöglich ausnutzen zu können, braucht es in Österreich eine Radinfrastruktur-Offensive“, so Schwendinger fest.