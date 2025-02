Vandalen wüteten an Auto und auf Gasthof-Terrasse

Zugeschlagen haben die unbekannten Täter laut Polizei zwischen 16 Uhr am Samstag und 8 Uhr am Sonntag. Auf dem Parkplatz des Gasthofes in Wenns zerkratzten sie mit einem spitzen Gegenstand den Lack eines grau-silbernen Pkw mit deutschem Kennzeichen. Auch auf der Terrasse des Lokals machten sie sich zu schaffen: Laut Polizei wurden dort ein an der Außenwand abgestellter Holzkasten und eine elektrische Falt-Schiebetür beschädigt.