Heidi Klum feiert hotten Hochzeitstag mit Tom

Auf Instagram veröffentlichte Heidi Klum gleich mehrere Postings zu ihrem Liebes-Wochenende mit Tom Kaulitz. „Danke, Universum, dass du Tom in mein Leben gebracht hast“, schwärmte die Model-Schönheit in einem Posting und veröffentlichte einen Boomerang-Clip, in dem die beiden Turteltäubchen im Bett aneinandergekuschelt zu sehen sind.