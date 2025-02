Finanzsorgen bringen Dieselbusse wieder ins Spiel

Der Stadtbus Lup wird in St. Pölten auf neue Beine gestellt. Daran führt kein Weg vorbei, denn das bestehende System läuft 2027 aus. Seit drei Jahren wird an einem neuen Konzept getüftelt, am Montag soll in der Stadtsenatssitzung die Beauftragung für die Ausschreibung beschlossen werden. Obwohl die Planungen bereits so lange laufen, stehen am Ende große Fragezeichen – vor hinter der Finanzierung.