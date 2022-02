St. Pöltner Stadtbus soll weg vom Diesel

Eine große Herausforderung wird dabei die Umstellung der Antriebstechnik sein. „Der LUP soll ab 2027 weitestgehend emissionsfrei unterwegs sein. In den kommenden Jahren müssen daher planerische Grundlagen für den Ausstieg aus der Dieseltechnologie und den Umstieg auf alternative Techniken geschaffen werden“, betont Stadler. Eine entscheidende Rolle wird dabei wieder das Verkehrsplanungsbüro MRS spielen. Die Schweizer begleiten den LUP von Anfang an und sollen in der kommenden Gemeinderatssitzung mit der Weiterentwicklung beauftragt werden.