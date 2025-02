Happy End für hohe Parkstrafe am Semmering

“Krone“-Leser bot an, die Strafe zu übernehmen

Die erste gute Nachricht erhielt Frau B. dann gleich nach Erscheinen des „Krone“-Artikels. Ein Leser mit Herz bot an, die Parkstrafe für sie zu übernehmen. Die nächste positive Nachricht folgte ein paar Tage später: „Gestern wurden wir vom Leiter der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen angeschrieben und um neuerliche Zusendung der Unterlagen gebeten, man will den Fall nochmals prüfen. Meine Tochter und ich bedanken uns bei Ihnen vom ganzem Herzen“, schrieb Frau B. per E-Mail an die „Krone“-Redaktion.