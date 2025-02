Polit-Fasching ist das ganze Jahr über

Der Fasching beginnt am 11. November um 11.11 Uhr und endet am Aschermittwoch. Egal, ob die Narren das wollen oder nicht. In dieser Zeit wird mehr oder weniger lustig – das kommt auf den individuellen Zugang zu Humor an – gefeiert, getanzt usw. In Summe diesmal 114 Tage, in denen die Narren ihrem bunten Treiben frönen dürfen.