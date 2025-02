Sich selbst Gutes tun: Festspiele für die Seele

Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen sind Streicheleinheiten für die Psyche wichtig – einen ganzen Monat lang finden in Bad Kleinkirchheim dazu „Festspiele für die Seele“ mit einem außergewöhnlichen Mix an Vortragenden statt, der von Brigitte Karner bis Simon Stadler und Arzt Johannes Huber reicht.