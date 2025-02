Neunjähriger bei Skiunfall schwer verletzt

Im sogenannten „Superpark“ kam es am Donnerstag gegen 11 Uhr zu dem tragischen Zwischenfall. Laut den derzeitigen Erhebungen der Polizei dürfte ein 18-jähriger Skifahrer aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems (OÖ) seine Fahrt am oberen Anfang des Parks gestartet haben. In weiterer Folge benutzte er mehrere Schanzen zum Springen.