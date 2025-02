So umfassend berichtet die „Krone“ vom Opernball

krone.tv ist am 27. Februar bereits ab 18.25 Uhr live dabei. Es gibt die ersten Eindrücke vom „Ball der Bälle“, Hintergrundinfos und Informationen darüber, was sich in den Wochen davor getan hat. Im Studio moderiert Jana Pasching mit den Gästen Birgit Waldsam, Lydia „Wildsau“ Kelovitz und Stylist Ali Maghsood, in der Staatsoper live vor Ort sind Tanja Pfaffeneder, Leona König und Sasa Schwarzjirg. Die krone.tv-Moderatorin sorgt für einen ganz besonders glamourösen Auftritt. Sie führt in einer tiefweinroten Robe durchs Programm, die von Designer Tamara Mascara (alias Raphael Massaro) in 50 Stunden Handarbeit gefertigt wurde und die Eleganz und mondäne Vergangenheit der Wiener Staatsoper aufgreift und eine Hommage an die Balltradition der Stadt darstellt. Der Look wird durch einen Diamantschmuck von 22 Karat ergänzt. „Ich bin von der Auswahl des Schmucks überrascht und überwältigt“, so die Moderatorin.