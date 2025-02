„Die Politik ist auch bei uns ein Trauerspiel“

Beim Bäcker schräg gegenüber der Kirche in Freilassing wird gerade heftig diskutiert. Das politische Hin und Her regt vor der Wahl am Sonntag auch an der Grenze auf. „Es geht um viel“, meint eine Einheimische. „Wer Merz wählt, wählt den Krieg“, so ihre klare Position gegen die Ukraine-Politik der Union.