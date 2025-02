Zu Weinköniginnen kommen jetzt „echte“ Regentinnen

Lob für den Einsatz von Jilli – er kehrt zurück, aber geht es ruhiger an

Jilli setzte sich zuvor auch sehr für die Gemeinde ein – die Poysdorfer dankten es ihm mit 891 Vorzugsstimmen, dreieinhalb so viele wie der Zweitplatzierte. Die ÖVP erreichte 20 von 29 Mandaten. Der 54-Jährige verzichtet auf jegliche Gehaltsfortzahlungen während seiner Arbeitspause. Danach kehrt er wieder ins Rathaus zurück – in die Verwaltungsabteilung.