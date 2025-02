Scharfschießen beim Heer: Munition löste Brand aus

Ähnliche Vorfälle 2021 und 2019

Es ist nicht der erst derartige Vorfall in St. Michael: Im November 2021 geriet das sogenannte Zielgebiet in Brand, das ist der Hang hinter den Zielscheiben. So wie heute gab es in den Wochen davor kaum Niederschlag und daher große Trockenheit. Leuchtspurmunition entzündete ein Feuer.