Eine Geschichte von Schwarzenegger und Montreal

„Das Alter ist nur eine Zahl“

Langweilig wird Heinrich auch in nächster Zeit nicht: „Ich arbeite immer noch für einen Reiseveranstalter und begleite zwei- bis dreimal jährlich Reisegruppen auf Schiffsreisen. Außerdem bin ich an zwei Tagen in der Woche in der VIP-Lounge am Flughafen Montreal als Barkeeper im Einsatz. Ich kann einfach nicht zu Hause sitzen.“ Und das mit fast 80 Jahren. Sein Geheimnis? „Das Reisen hält mich am Leben. Ich lerne so viel, da bleibe ich jung“, verrät er im Gespräch.