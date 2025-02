Abseilen vom zweiten Stock endete für Mann fatal

Am Montag gegen 16.20 Uhr stürzte der Einheimische in Wörgl vom Balkon im zweiten Stock einer Wohnanlage ab. Die Polizei erhob dazu die Vorgeschichte: Der Mann war am Morgen versehentlich in der Wohnung eingesperrt worden und wollte deshalb mit einem Seil vom Balkon hinunterklettern.