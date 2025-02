Verwöhnprogramm im Frauenhotel Sternsteinhof

Sternsteinhof Spa Day

Zusätzlich gibt es Urlaub auf Probezeit. Im Sternsteinhof Day Spa können Sie das Haus einen Tag lang kennenlernen. Raus aus dem Alltag, rein in die Wohlfühloase der besonderen Klasse. Und manchmal reicht auch ein Tag schon aus, um wieder mit frischer Energie in den Alltag zu starten. Für Alleingenießer, Mutter-Tochter Kurzurlaube oder gemeinsam mit einer Freundin – packen Sie Ihre Badetasche und verbringen Sie einen erholsamen Tag in unserem Sternsteinhof Day Spa.