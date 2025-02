Deutscher stahl vor Pistenspaß noch schnell Helm

Ein dreister Dieb trieb am Sonntag am Stubaier Gletscher in Tirol sein Unwesen. Der zunächst unbekannte Täter stahl aus einem Sportgeschäft im Bereich der Bergstation einen Skihelm und machte sich dann auf auf die Piste. Die alarmierte Polizei konnte den Verdächtigen kurze Zeit später im Skigebiet ausforschen und zur Rede stellen.