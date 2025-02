Rettungswesen: Land Steiermark will Optimierung

„Wir wollen Gutes besser machen!“ Unter diesem Motto will das Land Steiermark in den kommenden Monaten das steirische Rettungswesen optimieren. Zuletzt hatte ja ein Rechnungshof-Bericht zahlreiche Mängel aufgezeigt. Nun wurde eine Kommission eingesetzt, die sich unter der Leitung von Harald Eitner, dem Leiter der Fachabteilung Katastrophenschutz- und Landesverteidigung, intensiv damit beschäftigen soll, wie das steirische Rettungswesen „im Sinne der vom Landesrechnungshof jüngst geäußerten Empfehlungen verbessert werden kann“, verkünden Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl und Landeshauptmann Mario Kunasek am Montag in einer gemeinsamen Aussendung.