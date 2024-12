Rotes Kreuz: Rechnungshof attestiert viele Mängel

Murauer warten oftmals zu lange

Die internationale Hilfsfrist von 15 Minuten (Zeitspanne ab Notruf bis zum Eintreffen des ersten Einsatzmittels) wird laut RH in der Steiermark zu 85 Prozent eingehalten. Die Analyse der Einsatzdaten zeigt aber auch, dass diesbezüglich „eine große regionale Variation“ besteht. So liegt die Quote im Ballungsraum Graz etwa bei 91,4 Prozent, im sehr ländlichen und topografisch komplexen Bezirk Murau jedoch nur noch bei 44,2 Prozent. Die 15-Minuten-Frist konnte laut den Prüfern auch „in vielen weiteren Regionen“ der Steiermark nicht eingehalten werden.