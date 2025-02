Salzburg am Boden: „Es tut einfach weh“

Ratlose, enttäuschte Gesichter und am Boden liegende Bullen sah man am Samstag nach dem Spiel gegen die WSG. Wie schon zuvor in Klagenfurt kam man auch im Duell mit den Tirolern nicht über ein Remis hinaus, spielte nur 1:1. Die Krise wird immer größer und der anvisierte Meistertitel rückt für die Salzburger damit in noch weitere Ferne. „Es tut einfach weh, wenn man aus zwei Spielen nur zwei Punkte geholt hat. Es macht keinen Sinn, auf die Tabelle zu schauen, wenn du deine Spiele nicht gewinnst“, haderte Trainer Thomas Letsch.