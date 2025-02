Winter ist auf Kurzbesuch in der Obersteiermark

Aktuell kann man sich nördlich von Mur und Mürz über Schneefall freuen – wenn auch nur in geringen Mengen. Maximal vier Zentimeter flockt es bis Montagfrüh im Ausseerland sowie am Fuße des Dachsteins her. „Ein kleinräumiges Tief zieht aktuell von Deutschland über Österreich nach Slowenien“, erklärt Ubimet-Meteorologe Konstantin Brandes.