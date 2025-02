Jeder Verein ist so stark wie seine eigenen Fans

Ihr neuartiges Konzept: Crowdinvestment – also die Finanzierung über viele kleine Beiträge – umgemünzt auf den Sportbereich. „Es drängen sich immer mehr Großinvestoren in den Sport. So kann man sich über die eigene Community unabhängig machen.“ Über FanInvest können sich Interessierte somit an der Förderung des Nachwuchs genauso beteiligen wie am Bau eines neuen Stadions. Aber auch eine einzelne Werbebande kann von einem kleinen Sponsor übernommen werden. Die drei Marktbereiche des Unternehmens: Crowdinvestment, Crowdfunding und Microsponsoring.