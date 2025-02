Sex-Videos gefilmt: Ehemaliger PL-Profi verurteilt

Reue gezeigt

Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre Haft für Hwang geordert. Das Gericht rechnete dem früheren Spieler des englischen Premier-League-Clubs Nottingham Forest allerdings an, dass er die Taten zugegeben und Reue gezeigt hatte, wie es in dem Bericht weiter hieß. Der Fall war bereits im Sommer 2023 an die Öffentlichkeit gelangt.