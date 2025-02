Im Oktober wird die neue Unterführung fertig sein

Auch Arbeiten für Kabel und Kanal stehen noch an

„Der Bau verläuft planmäßig. Aktuell wird weiter an der Bahnunterführung gearbeitet. In den kommenden Monaten stehen verschiedene Kabelbau- und Kanalgrabungsarbeiten, die Verlegung von Kabeltrögen sowie Arbeiten am Lärmschutz an. Im Juni erfolgt der Einbau der Sicherungsanlage, im Juli beginnt der Abbau der Hilfsbrücken“, so Herbert Hofer von den Bundesbahnen.