Liste auf Platz 1, aber FPÖ auf Bürgermeister-Kurs

Listenchef und Wahlgewinner hält an seinem Kurs fest

Bürgerlisten-Vorsitzender Mario Koran nimmt die Lage zur Kenntnis, will aber weiterhin am Projekt Heimatliste festhalten und „im Gemeinderat mit sechs Sitzen mitarbeiten und Vorschläge einbringen“, betont er im „Krone“-Gespräch. Im blau-schwarzen Übereinkommen ist vorgesehen, dass FPÖ-Baumgartner als neuer Bürgermeister startet und später der derzeitige ÖVP-Bürgermeister Christian Hartmann übernimmt, wenngleich der Freiheitliche dies noch nicht an die große Glocke hängen will.