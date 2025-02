Priester-Fußball-EM: Österreich erreicht Rang acht

„Die sportlichen Leistungen waren stark, trotz der Niederlagen“, bilanzierte Michael Semmelmeyer, Präsident der heimischen Mannschaft und Kaplan in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling), am Freitag in einer Aussendung. Im Vergleich zum Vorjahr, als das Team Platz elf belegt hatte, „waren wir um vieles besser“. Polen holte sich beim Hallenturnier den Sieg.