Trotz Schutzkleidung bei Arbeiten schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück in Eisenkappel-Vellach zu – und das, obwohl er sogar die vorgeschriebene Schutzkleidung trug! Er war gemeinsam mit einem Klagenfurter (58) im steilen Waldgelände mit Schlägerungsarbeiten beschäftigt: „Aufgrund von zwei angeschnittenen Bäumen, die sich verkeilt hatten, berieten sie, ob sie einen der Bäume mit einer Seilwinde wegziehen sollten“, schildert die Polizei.