Die Hüttengaudi startet bereits um acht Uhr Früh

Die Ängste verflogen bald. Denn völlig überraschend war in der ersten WM-Woche die Hütte bereits um acht Uhr morgens prall gefüllt. „Für unseren Koch war das am anfang ein Schock, schon so früh Essen zubereiten. aber am zweiten Tag ist es dann schon gegangen“, erinnert sich Stefan Hasenauer.