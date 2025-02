So modisch kann „politische Nachhaltigkeit“ sein

Alte Plakate und Modisches in neuem Look

Als Mitglied der örtlichen Nähwerkstätte hat sich die gelernte Schneidermeisterin darauf spezialisiert, aus alten Transparenten und Bannern Taschen herzustellen. So bunt und vielfältig die Motive auch sind: Hengl hat das richtige Auge, jene Teile herauszuschneiden und weiter zu verwerten, die eine optisch passende ansehende Mixtur ergeben. „Bring’ das Material mit, wir machen etwas Neues draus“, ist Leitspruch der Nähwerkstätte. „Materialspenden sind hier immer willkommen“, so die ehrenamtlich aktive Frau.