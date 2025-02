„Germany‘s Next Tomodel“: Heuer doppelt schön

Fotoshootings, Catwalks und Challenges satt gibt es ab heute, Donnerstag, wieder bei „GNTM“ auf ProSieben. Heidi Klum kann es gar nicht erwarten, die Jubiläumsstaffel zu starten: „Viele großartige Menschen haben sich für meine 20. Staffel beworben. Da all diese tollen Persönlichkeiten nicht in einen Abend passen, gibt es sechs Wochen lang zwei Folgen pro Woche.“ Den Anfang machen die Ladys heute zum Start um 20.15 Uhr, dienstags zur gleichen Zeit sind dann jeweils die männlichen Models an der Reihe. Erst in Folge 13 am 27. März treffen alle Models aufeinander: „Ich finde: Schöner kann man eine Jubiläumsstaffel nicht feiern. Mit dem zusätzlichen Dienstag haben wir die Möglichkeit geschaffen, unserem Publikum noch mehr von der aufregenden Reise zu zeigen“, ist sich ProSieben-Senderchef Hannes Hiller sicher.