Freud‘ und Leid liegen bei Grünen nahe beisammen

Amtsverlust & politische Premiere

Denn in Perchtoldsdorf gibt die ÖVP ihrem grünen Koalitionspartner den Laufpass. Damit wird Christian Apl das Vizebürgermeister-Amt wohl abgeben müssen. Sein Parteifreund und bisheriger Amtskollege Rainer Praschak hingegen feiert in Mödling den größten Erfolg, den die Grünen in NÖ jemals auf kommunaler Ebene eingefahren haben. Was die „Krone“ bereits wenige Tage nach der Gemeinderatswahl berichtete, ist nun offiziell: In der neuen rot-grünen Rathaus-Koalition wir das Bürgermeister-Amt gerecht „geteilt“. Den Anfang macht SPÖ-Spitzenkandidatin Silvia Drechsler, im Sommer 2027 wird dann Praschak der erste grüne Stadtchef des Landes.