Offene Fragen und Trauer nach tödlichem Zugunglück

„Eine unauffällige Stelle“

Gasteiger merkt an, dass an dieser Stelle noch nie ein Unfall in diesem Ausmaß passiert sei, im Gegenteil: „Es ist eine unauffällige Stelle.“ Das bestätigt auch Engelbert Eberharter, Kommandant der zuständigen Polizeiinspektion Ried im Zillertal: „Die Streckenführung ist hier nahezu eine Gerade. Der Fahrrad- bzw. Fußweg ist immer wieder an gewissen Stellen beleuchtet.“ Auch ein nahegelegenes Firmenareal würde mit seinem Licht für zusätzliche, geringe Helligkeit sorgen.