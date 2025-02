Frau gewaltsam verprügelt: 59-Jähriger verhaftet

In der Nacht auf den 8. Februar spielten sich in einer Wohnung im Grazer Bezirk Gries grausame Szenen ab: Ein 59-Jähriger dürfte im Zuge einer Auseinandersetzung gewaltvoll auf eine 35-jährige Slowenin eingeschlagen haben. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und erstattete am Tag darauf Anzeige bei der Polizei Graz Hauptbahnhof. Der Tatverdächtige war zu diesem Zeitpunkt flüchtig – die Polizei ordnete dessen Festnahme an.