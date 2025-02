Winzerort wird Fass für Fass zur Biowein-Metropole

Die Idee reift stündlich wie die Trauben im Herbst und in den tiefen Kellern der Winzer ist im Heurigenot im Bezirk Mödling trotz Winterruhe rund um die Tanks so etwas wie frühlingshafte Aufbruchstimmung zu verspüren. Das wiederum ist der Idee des Starwinzerpaares Martina und Johannes Gebeshuber zu verdanken, die sich am liebsten ökologisch zuprosten. „Wir wollen in den Rieden der Natur von der zarten Rebe bis zum knorrigen Stock zum Durchbruch verhelfen. Auf dass die raren Gottesanbeterinnen wieder Lebensraum finden“, versichert der ins Boot geholte Biologe Mag. Peter Schleimer.