Teure Schuhe für einen krebskranken Mann in NÖ

Nicht leicht hat es Daniel W. aus St. Pölten. Lungen- und Schilddrüsenkrebs samt zweifachem Lungeninfarkt führten dazu, dass er zu 70 Prozent behindert ist. Längere Strecken zu Fuß sind für ihn unmöglich. Kürzlich wollte er sich neue Schuhe kaufen, doch der Behindertenparkplatz vor einem Einkaufszentrum in St. Pölten war besetzt. „Ich habe mein Auto dann so knapp wie möglich an das andere gestellt“, so W., „stand allerdings zur Hälfte in einer Ladezone.“