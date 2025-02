Brand bei Kaindl in Wals sorgt für Großeinsatz

Das Feuer brach am Montagabend aus noch ungeklärter Ursache am weitläufigen Gelände der Firma Kaindl in Wals-Siezenheim aus. Laut ersten Informationen der Feuerwehr stehen zwei Zyklone, das sind große, zylinderförmige Industriebehälter der Filteranlage, im Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Wals-Siezenheim ist mit drei Löschzügen im Einsatz.