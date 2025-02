Auto ging in Garage in Flammen auf: Haus evakuiert

Kurz vor 1 Uhr in der Nacht geriet der in der Garage abgestellter Pkw plötzlich in Brand. „Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Telfs während der Löscharbeiten schweren Atemschutz tragen. Auch die Bewohner des Mehrparteienhauses mussten ins Freie gebracht werden“, berichtete die Polizei.