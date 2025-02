Eskalation im Dschungel: Lilly platzt der Kragen

Anna-Carina stürmte weinend mit Lilly aus der Gruppe. „Ich schwör‘s dir, der ist ja wie verzaubert!“ Die beiden waren fassungslos – wo kam das plötzlich her? Wieso hat Timur so reagiert? „Da ist irgendeine manipulative Technik, die ihm da eine Gehirnwäsche unterzogen hat, dass dieser Mann wie ferngesteuert die Leute anmacht“, so die Schlagersängerin. Sie ist überzeugt: Timur macht das nur, weil in seinem Brief stand, dass er sich mehr zeigen soll. Aber warum muss er das ausgerechnet auf ihrem Rücken austragen?