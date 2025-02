Gegen Baum gekracht: Lenker in Wagen eingeklemmt

19-Jähriger in Graz gegen Lichtmast geprallt

In Graz prallte indes ein 19-jähriger Lenker am Eggenberger Gürtel mit seinem Pkw gegen einen Lichtmast. Er und sein 21-jähriger Beifahrer, beide aus Graz, wurden leicht verletzt und nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz ins UKH Graz gebracht. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag kurz vor 23 Uhr auf der Kreuzung mit der Friedhofgasse Richtung Süden.