Liga 3 bleibt daheim, Liga 4 hat es fein!

Ganz anders als in der OÖ-Liga ticken die Uhren in der eine Stufe höheren Regionalliga Mitte. Von den acht OÖ-Klubs entflieht nur der bodenständige Innviertler Klub Gurten dem Winter und absolviert ein viertägiges Camp in Catez in Slowenien. Wobei bei den als Cupspezialisten bekannten Gurtenern wohl auch das Teambuilding mitschwingt. Die jährliche Reise in den Süden soll auch eine Belohnung für die Top-Leistungen des kleinen Vereins in der Liga und im ÖFB-Cup sein – die Spieler zahlen sogar einen Teil des Camps selbst, um in Slowenien mit dabei zu sein.