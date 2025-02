Millionen Airport-Bienen im „süßen“ Landeanflug

„Unser Flughafen hier in Schwechat ist nicht nur ein Knotenpunkt für Reisende aus aller Welt, sondern auch ein Hotspot für Biodiversität“, versichert Airport-Direktor Dr. Günther Ofner mit einem zufriedenen Lächeln über all die Öko-Aktivitäten in den Abfertigungshallen, aber in diesem Fall auch direkt am Rollfeld und selbst den weit draußen liegenden Pisten. „Unsere fleißigen Nektarsammerlinnen sind ein wichtiger Beitrag für die Bewahrung der Naturjuwele. Und nebenbei verwandeln sie die Blumensäfte auch in ausgezeichneten, jüngst bei der Messe in Wieselburg preisgekrönten Honig“, bestätigt der Manager all dessen, was hier an größerem und kleinerem Fluggerät abhebt und landet.