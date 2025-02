Neumayer über Davis Cup: „Richtig geile Woche“

„Für Österreich aufzuschlagen, ist immer eine richtig große Ehre.“ Lukas Neumayer, den die „Krone“ gestern im spanischen Teneriffa erreicht hat, hat aufregende Tage hinter sich. Zum zweiten Mal durfte er Davis Cup für Rot-Weiß-Rot spielen und zum zweiten Mal holte er einen Sieg. Dieses Mal war es sogar ein verdammt wichtiger, denn das 6:4 6:7 und 3:6 gegen Finnlands Top-Spieler Otto Virtanen diente als Grundstein für den 4:0-Erfolg. „Er ist ein Top-100-Spieler, daher bin ich als Außenseiter in die Partie gegangen. Aber so wusste ich, dass ich frei aufspielen kann. Dazu kommt, dass mir unsere Mannschaft brutal viel Energie gegeben hat“, erzählt der Pongauer, der betont: „Ich war in allen drei Sätzen der bessere Spieler.“