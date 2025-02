Aus Halbzeit- wird nun ein Vollzeit-Bürgermeister

Vom Fels in der Brandung über den Erdrutsch-Sieg bis hin zur historischen Niederlage – die Bandbreite, welche die Wahlen in den 21 Gemeinden des Bezirkes Gmünd bereithielten, ist weit gespannt. Während in den bisher roten Bastionen Schrems und Amaliendorf gerade Mehrheiten im Kampf um den Bürgermeistersessel gesucht werden, braucht Manfred Grill (SPÖ) in Bad Großpertholz dabei keine Hilfe mehr. Denn er hat nun mit 13 von 19 Sitzen im Gemeinderat eine Zweidrittelmehrheit.