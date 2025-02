80-Mio.-Mann täglich mit Privatjet zum Training?

Der kolumbianische Stürmer will laut der britischen Zeitung „Sun“ lieber in Bahrain leben als in der Nähe des Trainingszentrums von Al-Nassr, am Stadtrand von Riad. In Bahrain wohnten auch Steven Gerrard und Jordan Henderson, als sie bei Al-Ettifaq aktiv waren. Das Trainingsgelände des Klubs in Dammam ist allerdings nur eine Autostunde von Bahrain entfernt. Das von Al-Nassr liegt fast 500 Kilometer entfernt. Ein Flug vom Bahrain International Airport in die Hauptstadt Riad dauert eine Stunde und 20 Minuten. Der verrückte Plan von Duran: Mit Privatjet täglich zum Training reisen.