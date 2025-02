Sonnenstrom: Ansturm auf steirische Händler

„Möglichst bald Klarheit“ wünscht sich in der Sache auch Dieter Thyr, Chef der Energie Agentur Steiermark. „Es herrscht große Verunsicherung. Wir hoffen, dass bald eine Nachfolgeförderung kommt, die insbesondere bei der Sanierung in gleicher Höhe weitergeht.“ Denn die Sanierungsquote sei in Österreich noch immer zu gering.